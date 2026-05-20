Viajaron 257.1 millones de personas pasajeras en los sistemas de transporte urbano durante marzo de 2026, 1.4% más que el año anterior

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La estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) presenta las características de los sistemas estructurados de transporte urbano de pasajeras y pasajeros de las principales áreas metropolitanas, como las y los pasajeros transportados y los kilómetros (km) recorridos, entre otras.

Durante marzo de 2026, el sistema de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México —que se integra por las 16 alcaldías de Ciudad de México y los municipios conurbados del estado de México con los que se comparte transporte— prestó servicio a 187.6 millones de pasajeras y pasajeros, cantidad 2.4 % superior a la del mismo mes de 2025. La distancia que cubrió el sistema fue de 32.5 millones de km, cifra que ascendió 4.6 % a tasa anual.

Las y los pasajeros del sistema de transporte de Guadalajara sumaron 28.5 millones, esto representó un crecimiento de 1.4 % a tasa anual. El sistema de transporte recorrió 7.0 % más kilómetros que en marzo de 2025.

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