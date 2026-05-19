EL UNIVERSAL

Activistas celebran freno de Semarnat a proyecto Perfect Day en Mahahual; “quedan muchas luchas que apoyar”, dicen de la empresa de cruceros Royal Caribbean no será aprobado.

“Me permito informar que no se va a aprobar el Proyecto Perfect Day de Royal Caribbean… sabemos que la empresa está también buscando desistirse del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, expresó.

Ante la confirmación, diversos activistas han celebrado la decisión de la Semarnat y exigido que también se frenen otros proyecto al rededor del país que atentan contra el medio ambiente.

La organización Selvame, agradeció a Alicia Bárcena y pidió que la prioridad debe ser la protección del arrecife mesoamericano, el segundo más importante del mundo.

Asimismo, aseguraron que aún hay muchas luchas que apoyar para evitar el daño al medio ambiente.

“Hoy celebramos que Royal Caribbean no construirá su parque en Mahahual, pero quedan muchas luchas que apoyar con los mismos argumentos”.

Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Denuncia (Profepa) destacó que el hecho es parte de “Nuestro compromiso es con la protección del medio ambiente”.

Una de las principales organizaciones en difundir la problemática, Greenpeace compartió en sus redes sociales un mensaje luego de la confirmación de Semarnat.

Nombraron al hecho “una gran victoria para las personas” y aseguraron que la Secretaría de Medio Ambiente tomó la decisión correcta al no aprobar el proyecto de Perfect Day.

Expresaron que la voz de la gente se hizo escuchar y afirman que sí sirve firmar, manifestarse y luchar.