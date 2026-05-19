Retiran a ambulantes en la calle de los dulces

María Tenahua
Luego de que se dio a conocer que los ambulantes han invadido la calle 6 Oriente o de los Dulces, se realizó este martes un operativo, para retirarlos.
A través de la secretaría general de Gobierno (SGG), se realizó este operativo, con la finalidad de mejorar la movilidad y recuperar el sentido turístico y peatonal de la vialidad.
Con elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Vía Pública, se exhortó a los comerciantes informales a retirarse y a los legalmente establecidos a no estacionar sus vehículos, debido a que ha sido una queja constante de la gente.
El pasado miércoles 13 de mayo también se aplicó un dispositivos; sin embargo, el viernes 15 de mayo los informales ya estaban nuevamente en esa zona.
You may also like
-
EU no ha entregado a nadie de las 269 solicitudes de extradición hechas por México desde 2018: Sheinbaum
-
Confirman primer caso de ébola sin vacuna en Estados Unidos
-
Banda los Recoditos se colocan hoy en el #1 de Billboard con “En coma inducido”
-
Generación R promueve “Eternamente”, su nuevo sencillo
-
ONU advierte riesgo de pandemia más grave que el COVID en medio de alerta internacional por ébola