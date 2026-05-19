Retiran a ambulantes en la calle de los dulces

María Tenahua

Luego de que se dio a conocer que los ambulantes han invadido la calle 6 Oriente o de los Dulces, se realizó este martes un operativo, para retirarlos.

A través de la secretaría general de Gobierno (SGG), se realizó este operativo, con la finalidad de mejorar la movilidad y recuperar el sentido turístico y peatonal de la vialidad.

Con elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Vía Pública, se exhortó a los comerciantes informales a retirarse y a los legalmente establecidos a no estacionar sus vehículos, debido a que ha sido una queja constante de la gente.

El pasado miércoles 13 de mayo también se aplicó un dispositivos; sin embargo, el viernes 15 de mayo los informales ya estaban nuevamente en esa zona.