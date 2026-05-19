Encuentro Cataluña–Puebla fortalece lazos empresariales y gastronómicos

-Delegación catalana visita Puebla del 19 al 22 de mayo para impulsar alianzas en comercio, turismo y restauración, en el marco previo de Foodie Black Week Puebla 2026.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – En el marco de las actividades previas a Foodie Black Week Puebla 2026, inició el encuentro empresarial entre Cataluña, España, y el estado de Puebla, con la presencia de una comitiva integrada por representantes de asociaciones comerciales, turísticas y de servicios, así como autoridades del gobierno de la Generalitat de Catalunya. El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier inició este intercambio en esta materia para consolidar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo económico y la proyección internacional de la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la agenda contempla encuentros estratégicos entre líderes sectoriales de Puebla y de Cataluña con el objetivo de construir una ruta de colaboración conjunta. Señaló que la comitiva catalana incluye representantes del sector restaurantero que impulsan modelos de innovación culinaria, promoción de productos locales y fortalecimiento del tejido empresarial urbano, con énfasis en experiencias gastronómicas integrales.

El funcionario precisó que los empresarios catalanes desarrollan actividades enfocadas en la profesionalización del sector restaurantero, la preservación de tradiciones gastronómicas y la vinculación con cadenas de valor turístico. Estas acciones buscan generar intercambios de buenas prácticas en hospitalidad, promoción del vino y consolidación de destinos culinarios, lo que permitirá a Puebla posicionarse como un referente en turismo gastronómico a nivel internacional.

Durante las jornadas de trabajo participan líderes destacados como Salva Vendrell, presidente de Barcelona Restauración; Proper Puig, presidente de Barcelona Comercio; y Félix Bentz, miembro del Ordre Mondial des Gourmets y de la Chaîne des Rôtisseurs, especialista en alta gastronomía. También forman parte Roberto Torregrosa, presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Cataluña; Juan José Mateos, socio de Foodie Black Week México; y Marc Miramontes, CEO del encuentro, quienes sostienen mesas de diálogo con representantes poblanos como Beatriz Camacho, presidenta de COPARMEX Puebla, y Juan José Sánchez, presidente de CANIRAC Puebla.

En la agenda estratégica también intervienen Charly Meier, director de Foodie Black Week México; Germán Ruiz Rodríguez, director ejecutivo del Consejo de Promoción Turística de Puebla; y Aurelio Leonor Solís, director general de Museos Puebla. Las sesiones de trabajo establecen bases para una colaboración sostenida que integre comercio, turismo y cultura, con miras a consolidar proyectos conjuntos que fortalezcan la proyección internacional de Puebla y Cataluña.