Thunder vs Spurs: Fechas, horarios y dónde ver en vivo juegos de la final de Conferencia Oeste de NBA 2026

MILENIO

La temporada en la NBA está llegando a su fin y con ello tenemos las Finales de Conferencia. Hasta el momento, solo se ha definido la Zona Oeste, donde Oklahoma City Thunder se enfrentará a San Antonio Spurs en busca de levantar el título.

Los Thunder llegan motivados después de haber eliminado a Los Angeles Lakers de LeBron James en una contundente serie de 4-0, por lo que se perfilan como firmes candidatos a coronarse en la Zona Oeste.

Por su parte, los Spurs se impusieron sobre los Timberwolves con un resultado de 4-2 en la serie anterior, por lo que buscarán repetir la hazaña y conquistar la Conferencia Oeste en los Playoffs de la NBA.

¿Cuándo se jugarán las Finales de la Conferencia Oeste en los Playoffs de la NBA?

La serie entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs comenzará este lunes 18 de mayo y se extenderá -en caso de ser necesario-, hasta el sábado 30 de mayo para definir al ganador.

A continuación te dejaremos todos los detalles de cada uno de los juegos de las Finales de la Conferencia Oeste en los Playoffs de la NBA.