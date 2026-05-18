América vs Monterrey en vivo – Gran final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

EL UNIVERSAL

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en vivo desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cómo llegan América y Monterrey a la Gran Final de la Liga MX Femenil?

Un solitario gol de Alice Soto

(24’) encendió el “Gigante de Acero”. En la pelea por el campeonato, Monterrey se adueñó de la victoria (1-0) ante el América en el primer capítulo de la final del torneo Clausura 2026.

Este domingo, 17 de mayo, la Liga MX Femenil conocerá a su nueva campeona. El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario donde ambas protagonistas saltarán a la cancha para definir quién se quedará con la corona.

Noventa minutos separan a Monterrey de conquistar su quinto título. Mientras que, por su parte, una victoria sería decisiva para que América salde la deuda que tiene con su afición y rompa la maldición que la ha alejado de su tercera estrella

(24’) encendió el “Gigante de Acero”. En la pelea por el campeonato, Monterrey se adueñó de la victoria (1-0) ante el América en el primer capítulo de la final del torneo Clausura 2026.

Este domingo, 17 de mayo, la Liga MX Femenil conocerá a su nueva campeona. El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario donde ambas protagonistas saltarán a la cancha para definir quién se quedará con la corona.

Noventa minutos separan a Monterrey de conquistar su quinto título. Mientras que, por su parte, una victoria sería decisiva para que América salde la deuda que tiene con su afición y rompa la maldición que la ha alejado de su tercera estrella.