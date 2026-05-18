Detienen a dos por agredir a policías en Atlixco

Desde Puebla

La secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó la detención de dos masculinos señalados presuntamente por el delito de lesiones dolosas en agravio de elementos policiales.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal Atlixco-Izúcar de Matamoros, a la altura de Plaza de Piedra, cuando policías municipales detectaron una situación de riesgo entre una camioneta particular y un tractocamión.

Al realizar una inspección preventiva, los ocupantes de la camioneta reaccionaron de manera agresiva y presuntamente atacaron físicamente a los oficiales, quienes lograron controlar la situación y asegurar a los involucrados.

Los detenidos, identificados como Francisco Isaac “N” y Naid Axel “N”, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de lesiones dolosas.