Toma protesta el nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional Puebla

Erika Méndez
Este lunes se realizó la toma de protesta del nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional (GN) Puebla ante el gobernador Alejandro Armenta Mier.
Se trata del general brigadier Carlos Alberto Soto Muerza, originario de Orizaba, Veracruz y con experiencia en diferentes operaciones.
Recibió tres menciones honoríficas como Comandante de Batallón por los destacados resultados de su unidad y operaciones contra el narcotráfico.
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