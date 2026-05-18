Así se juega la gran final de la Liga MX 2026: horarios de ida y vuelta, pronósticos y dónde ver en vivo

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Con la caída de los Diablos Rojos del Toluca en cuartos de final, el campeonato local busca nuevo monarca, previo al arranque del Mundial 2026

El Clausura 2026 de la Liga MX está a dos partidos de llegar a su final. La gran final está definida, y en la misma se enfrentarán la Máquina del Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, en una final por demás esperada por todo el gremio mexicano. La capital del país concentrará la definición del título dentro del fútbol mexicano, misma en la que los celestes buscarán acabar con una sequía de cinco años sin cetros; y en la que los auriazules buscarán darle una alegría a sus aficionados tras una larga racha de 15 años sin lograr campeonar en el torneo casero.

Equipo A vs Equipo B: cuándo son, a qué hora y dónde ver los partidos de la final Clausura 2026

La Liga MX dará a conocer los días y horarios oficiales en las primeras horas de este lunes 18 de mayo, sin embargo se espera que sean los días jueves 21 y domingo 24 de mayo cuando se desarrollen los juegos de ida y vuelta. Los juegos se realizarían en punto de las 21:00 horas.

¿Quién transmite en vivo los partidos de ida y vuelta de la Final de Liga MX 2026? TV y online

A falta de que la Liga MX lo haga oficial, los partidos de ida y vuelta de la gran final del Clausura 2026 los podrás seguir a través de las señales de Canal 5 y Canal 7 de televisión abierta, además de la señal de tv de paga de TUDN; y por el sistema de streaming de VIX+.

¿Cuántos título tiene Cruz Azul en la Liga MX y cuándo ganó el último?

La Máquina Celeste cuenta al momento con nueve títulos de liga, lo que lo tiene como la tercera escuadra más ganadora del certamen, solo por detrás de América (16), Chivas (12) y Toluca (12).

La última conquista del equipo en el torneo casero se dio en el Clausura 2021, cuando venció por global 2-1 a Santos Laguna, el 30 de mayo de ese año.