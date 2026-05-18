Trabajadores del servicio de limpia se manifiestan en Puebla capital

Exigen condiciones laborales dignas y que se haga efectivo el aumento salarial

María Tenahua

Inicia la semana con manifestación en la ciudad de Puebla.

Un grupo de trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) se manifiesta fuera de la dependencia en el bulevar Valsequillo, para exigir se respeten sus derechos laborales y se haga efectivo el incremento salarial del 4 por ciento.

Con pancartas colocadas en la entrada de esta dependencia, manifestaron que no se les ha hecho efectivo este aumento anunciado por el gobierno municipal.

Agregaron que este incremento representa aproximadamente 80 pesos adicionales al salario actual y lo calificaron como insuficiente.

Ante esto, exigieron una mesa de diálogo, que se haga respetar sus derechos laborales.

Cabe recordar que hace unas semanas el alcalde de Puebla y el sindicato “Ignacio Zaragoza” firmaron este aumento salarial del 4 por ciento.