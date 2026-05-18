Calcinado dentro de un vehiculo en Amozoc

Desde Puebla

Una persona fue hallada completamente calcinada en vehículo en Amozoc.

Durante la mañana de este lunes sobre la calle 16 de Septiembre, inmediaciones del fraccionamiento La Cruz.

Llamada al 911 reportó un carro incendiado en la zona mencionada.

Acudió bomberos estacion Amozoc.

También llegaron elementos de las policías municipal, estatal y Guardia Nacional a acordonar la zona.

Se desconoce la identidad de la víctima.