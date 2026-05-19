Repite Edwin Arenas podio en Puebla en Trucks México Series

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El piloto de Prime Sports Racing Team culminó en tercer lugar la cuarta fecha de Trucks México Series 2026

Demostrando una gran consistencia en la carrera, el piloto capitalino, Edwin Arenas, subió al podio de la cuarta fecha de la Trucks México Series 2026, que se disputó en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

El volante de la camioneta marcada con el número #51 ArmstrongArmored-ToroPresto-AdvansAltaSeguridadPrivada-FlexSeguridadPrivada-SanPedroPacificProducts-GNRapoyoEstratégico-Sardimex-Atunsito-Hiperbikes-CSTconceptoSoluciónTotal-PlásticosInyectadosRaisa-PupCare-PrestoPegamentos/Selladores-M&A mostró gran ritmo y concluyó en el tercer lugar.

“Fue una carrera muy complicada después del stage, se jodió la bomba, veníamos batallando mucho, pero ya nos lo merecíamos, estoy muy contento con el apoyo”, apuntó al final de la competencia el integrante del Prime Sports Racing Team.

“Ahora vamos a repetir en Aguascalientes, esta fecha para mí fue muy significativa, porque exactamente hace un año tuve un accidente en el cual casi pierdo la vida, esta es una segunda oportunidad que me da Dios y la vida, vamos a aprovecharla al máximo”, subrayó el capitalino.

En ese sentido, destacó que el resultado obtenido en el circuito poblano de dos mil 590 metros de longitud es producto de la gran labor que ha hecho su escudería para brindarle una camioneta confiable y rápida.

“Toda la temporada venimos trabajando muy fuerte, es el resultado del trabajo de todo el equipo”, expresó Edwin, quien marcó 1:11.838 minutos en la vuelta más rápida de las 42 que dio al trazado poblano.

Durante toda la carrera, Arenas estuvo dentro de los seis primeros lugares, incluso a siete giros para el final se hizo del segundo puesto, que perdió al final en batalla con otro piloto.

La quinta fecha de la Trucks México Series 2026 se llevará a cabo el próximo 7 de junio en el Óvalo Aguascalientes México.