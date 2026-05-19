Reportaron museos una afluencia conjunta de 52.2 millones de visitantes durante 2025

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Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato concentraron 63.2 % del total de personas que visitaron los museos.

Personal de los museos entrevistó a 191 316 visitantes para captar tanto sus características sociodemográficas como su experiencia durante la visita. Del total de personas que se entrevistaron, 54.3 % correspondió a mujeres y 45.7 %, a hombres.

80.6 % de las personas visitantes manifestó que, en los últimos 12 meses, visitó el museo por primera ocasión; 12.5 % realizó dos o tres visitas y 6.9 %, cuatro visitas o más.

59.8 % del total de museos siempre fue gratuito, 21.1 % cobró una cuota de ingreso y 19.1 % aplicó gratuidad algunos días de la semana.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los principales resultados de la Estadística de Museos (EM) 2025. La información integra la infraestructura y características de los museos, así como las características sociodemográficas de sus visitantes y la experiencia que tuvieron al visitar estos recintos.

I. PRINCIPALES RESULTADOS 2025

Museos

Durante 2025, los museos reportaron una afluencia conjunta de 52.2 millones de personas. Destacaron Ciudad de México, con una afluencia de 25.8 millones en 166 museos; Nuevo León, con 4.7 millones en 47 museos, y Guanajuato, con 2.4 millones en 60 museos.

La afluencia total aumentó 0.6 millones respecto a lo que se reportó en 2024.

EM2025_CP