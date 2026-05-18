Murió taxista prensado en Acajete

Desde Puebla
Un taxista murió prensado en su vehículo en Acajete.
Hace algunos minutos, sobre la carretera Amozoc-Nautla, a la altura de la junta auxiliar de San Agustín Tlaxco.
Según algunos testigos, el occiso con su unidad de alquiler chocó por alcance en la parte trasera de un camión pesado, cuyo operador huyó.
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