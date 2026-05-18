Gobierno estatal acercó mil 700 vacantes a Cholula

-Más de 20 empresas participaron en la Feria de Empleo con salarios de hasta 32 mil pesos mensuales.

Desde Puebla

SAN PEDRO CHOLULA, Pue. – Con la participación de 20 empresas que ofertaron mil 700 plazas laborales con salarios de entre 9 mil 600 y hasta 32 mil pesos mensuales, se realizó la Feria de Empleo que acercó oportunidades de trabajo formal a las familias cholultecas y fortaleció la estrategia de vinculación laboral en una de las regiones con mayor dinamismo comercial, turístico y de servicios en la entidad, con el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que esta jornada respondió al compromiso del gobierno estatal para llevar los servicios gubernamentales a cada municipio del estado con la finalidad de fortalecer el bienestar y el desarrollo regional Por Amor a Puebla. Señaló que San Pedro Cholula, con más de 138 mil habitantes y un importante flujo económico derivado del comercio y el turismo, representa un punto estratégico para la generación de empleos y la consolidación de oportunidades para las familias poblanas.

Víctor Gabriel Chedraui informó que, además de las vacantes disponibles durante la feria, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) pusieron a disposición más de 3 mil 800 plazas adicionales en su bolsa de trabajo. Explicó que el Gobierno del Estado mantiene coordinación permanente con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer acciones alineadas al Plan México, con prioridad en el empleo formal, la capacitación y el desarrollo económico regional. Añadió que estrategias como Puebla Cinco de Mayo impulsan el crecimiento de emprendimientos locales, además promueven el consumo de productos elaborados en la entidad.

Por su parte, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y de la SEDETRA para concretar la Feria de Empleo en el municipio. Subrayó que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno permitió acercar vacantes formales con prestaciones de ley y oportunidades de crecimiento profesional para jóvenes y población en busca de mejores condiciones laborales. También destacó la participación de empresas, instituciones educativas y corporaciones de seguridad pública y privada que ampliaron la oferta para las y los asistentes.