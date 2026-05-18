Fabricación de baterías del auto Olinia será en Puebla: Secihti

Erika Méndez

La titular de la secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Miriam Aquino, reveló que la fabricación de las baterías del auto Olinia se realizará en Puebla.

En conferencia de prensa, indicó que el gobierno de México confirmó que el municipio poblano de San José Chiapa será la sede de ensamblaje.

Destacó que, con ello, fortalecerán el ecosistema de electromovilidad y su misión como capital de la tecnología y sostenibilidad.