Tres menores y siete adultos, los muertos en Tehuitzingo presuntamente por conflicto de tierras: FGE

Desde Puebla

Tres menores de edad y siete adultos muertos fue el saldo que dejó un ataque registrado el pasado domingo en el municipio de Tehuitzingo a causa de un conflicto familiar por unas tierras.

Informó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor en entrevista con un medio nacional, en la que precisó que seis asesinados eran hombres con edades de 15, 16, 35, 50, 55 y 59 años, una bebé de un mes y tres mujeres de 22, 29 y 48 años.

Destacó que,.de los fallecidos seis eran familiares del presunto responsable y cuatro trabajadores.

Sumado a ello, descartaron la participación de grupos de la delincuencia organizada por el uso de las armas de 9 y 22 milímetros.

Multihomicidio en la mixteca poblana habrís sido por disputa de tierras.

El ataque dejó un saldo de diez personas asesinadas, entre ellas una bebé de tan solo un mes de nacida, seis eran miembros de una familia y cuatro trabajadores del rancho.

Además, aportó detalles sobre el avance de las indagatorias y confirmó la saña con que se ejecutó el multicrimen en Texcalapa, Tehuitzingo, mixteca poblana.

Al ser cuestionada sobre el móvil que originó el ataque en el rancho familiar, la fiscal Pastor Betancourt fue contundente al señalar que los primeros indicios apuntan a conflictos vinculados con “temas familiares”.

La fiscal precisó que el personal ministerial no descarta ninguna posibilidad y se encuentra recabando testimonios de familiares y vecinos, para robustecer la carpeta de investigación.

“Lamentablemente, confirmamos que entre las diez víctimas seis eran miembros de una familia y cuatro trabajadores”, precisó Pastor Betancourt.

Asimismo, respecto a la mecánica de los hechos y el despliegue pericial en el inmueble, la fiscal apuntó:

“Tenemos como línea de investigación un tema familiar y estamos haciendo las indagatorias”.

A pesar de los operativos coordinados entre la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional implementados desde las primeras horas del domingo, Pastor Betancourt admitió que no hay personas bajo custodia, pero garantizó que no habrá impunidad.

“Hasta este momento no tenemos personas detenidas por estos hechos, pero estamos coordinando esfuerzos con todas las fuerzas de seguridad para dar con los responsables.

No vamos a permitir que este acto quede impune”, sentenció la fiscal.