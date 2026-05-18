Sigue el terror en la mixteca poblana: Ejecutaron a un hombre dentro de su casa en Chietla

Desde Puebla

Un hombre sin vida y al menos dos personas lesionadas, entre ellas una mujer adulta mayor, dejó un ataque en Chietla.

En una vivienda en la colonia Emiliano Zapata, sobre la calle Blanca, entre Josefa Ortiz de Domínguez y 5 de Mayo, en la comunidad de Escape Lagunilas.

Rwportes indican que sujetos armados ingresaron de manera violenta a la casa y dispararon en repetidas ocasiones contra quienes se encontraban al interior.

La víctima fatal fue identificada como Roberto N, de aproximadamente 35 años de edad, quien perdió la vida dentro de la vivienda por varios balazos.

Durante la agresión también resultó herida una mujer de 63 años, suegra del occiso, quien presentó una lesión por arma de fuego en la pierna y otra persona más de la que no se tienen características.