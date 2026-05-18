Premian a poblanos participantes en la Olimpiada Conade 2026

-Puebla suma 56 medallas en diferentes disciplinas.

-La entidad recibe reconocimiento por el certamen Mr. México Juvenil y Veteranos 2026.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- El crecimiento deportivo de la entidad refleja una evolución positiva, pese a competir en 38 de las 51 disciplinas convocadas, señaló el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien reconoció el esfuerzo de las y los atletas poblanos, así como el acompañamiento de madres, padres de familia y entrenadores, y destacó el respaldo del Gobierno del Estado mediante estímulos económicos para quienes obtienen preseas, como parte del fortalecimiento del alto rendimiento.

Con la participación de la delegación poblana en disciplinas como karate, boxeo, escalada, taekwondo y natación, el estado mantiene resultados positivos dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, al sumar 56 medallas al corte del 17 de mayo, cifra reconocida por el gobernador Alejandro Armenta Mier durante la Mañanera estatal.

Por su parte, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, informó que Puebla suma 56 medallas: 8 de oro, 17 de plata y 31 de bronce, con resultados destacados en básquetbol 3×3, esgrima y karate, además de la continuidad de actividades en distintas sedes deportivas del estado.

En este contexto, el atleta Luis Felipe Cocolotl Toxtle obtuvo la medalla de oro en kumite individual -57 kilogramos tras imponerse en la final ante Sonora, además de sumar bronce por equipos, al señalar que el resultado es fruto del trabajo constante y del respaldo del gobernador, su familia y entrenadores durante su preparación.

Por su parte, Julio César Ramos consiguió la medalla de bronce en kumite por equipos en la categoría de 14 a 15 años, y destacó que competir en casa representó una motivación adicional por el apoyo de familiares y amistades, además de afirmar su intención de mejorar resultados en próximas ediciones. En boxeo, América Camila obtuvo la medalla de plata en la categoría Sub-19 de 57 kilogramos tras disputar la final ante Baja California, y reconoció el alto nivel competitivo de la justa nacional, además de expresar que la presea representa un orgullo al representar a Puebla.

La atleta poblana Aleida Rojas, integrante de karate en la modalidad de kumite por equipos, destacó que es un orgullo competir en casa, tras obtener el tercer lugar. Agradeció el impulso a los estímulos deportivos, al señalar que les permite adquirir equipo y fortalecer sus entrenamientos.

Asimismo, se impulsa el deporte con el Mundialito Social, que reúne a 40 universidades con 48 equipos femeniles y 48 varoniles, como parte de las acciones para fortalecer la participación juvenil en la entidad. Finalmente, el estado recibió un reconocimiento en el certamen Mr. México Juvenil y Veteranos 2026, donde fue distinguido como capital fitness de México y por su proyección deportiva a nivel nacional.