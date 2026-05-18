María Huerta
La Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) invita al Programa de formación “Mujeres en Inteligencia Artificial”, cuyas inscripciones es antes del 31 de mayo.
“Si eres estudiante, egresada, docente o administrativa forma parte de la tercera generación de la estrategia Women In BUAP”, señala la invitación a través de sus redes sociales.
Este programa es completamente gratuito y se ofrece en modalidad 100% en línea; y se organiza en tres fases de formación:
Fase 1: Curso Introductorio de Ingeniería en IA (2 horas, virtual).
Fase 2 (Opcional): Curso Women in Introductorio (5 horas, virtual), con acompañamiento tutorial.
Formación especializada en Agentforce de Salesforce (20 horas, virtual), con acompañamiento tutorial y masterclass.
Fase 3 (Opcional): Hackatón de IA agéntica con mentoría de especialistas.
Oportunidad exclusiva:
Las seleccionadas que completen satisfactoriamente las tres fases podrán participar por una de las plazas disponibles para asistir al evento internacional de IA más importante a nivel mundial.
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