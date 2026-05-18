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BUAP invita al Programa de formación “Mujeres en Inteligencia Artificial”

By Roberto Desachy / 18 mayo, 2026

María Huerta

La Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) invita al Programa de formación “Mujeres en Inteligencia Artificial”, cuyas inscripciones es antes del 31 de mayo.

“Si eres estudiante, egresada, docente o administrativa forma parte de la tercera generación de la estrategia Women In BUAP”,  señala la invitación a través de sus redes sociales.

Este programa es completamente gratuito y se ofrece en modalidad 100% en línea; y se organiza en tres fases de formación:
Fase 1: Curso Introductorio de Ingeniería en IA (2 horas, virtual).
Fase 2 (Opcional): Curso Women in Introductorio (5 horas, virtual), con acompañamiento tutorial.
Formación especializada en Agentforce de Salesforce (20 horas, virtual), con acompañamiento tutorial y masterclass.
Fase 3 (Opcional): Hackatón de IA agéntica con mentoría de especialistas.

Oportunidad exclusiva:

Las seleccionadas que completen satisfactoriamente las tres fases podrán participar por una de las plazas disponibles para asistir al evento internacional de IA más importante a nivel mundial.

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