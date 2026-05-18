Video: Presunto culpable de masacre en Tehuitzingo culpa a los papás de sus adicciones

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Difunden video del presunto responsable de matar a 10 personas en Tehuitzingo

Desde Puebla

José Alfredo T, señalado como presunto responsable del ataque donde perdieron la vida integrantes de su propia familia y trabajadores, apareció en un video en redes sociales.

Aseguró que era “obligado a trabajar” y culpó a los padres de sus adicciones.

El material habría sido grabado durante una transmisión en vivo desde otra entidad o localidad, mientras las autoridades continúan las investigaciones.

La principal línea de investigación apunta a una posible venganza, luego de que presuntamente su familia lo internara en un anexo para rehabilitación.

Hasta el momento, no hay personas detenidas.