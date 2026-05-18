Lilia Cedillo pide a aspirantes revisar los 99 programas académicos con ingreso directo

María Huerta

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, recordó que en la convocatoria de admisión 2026 se brindará ingreso directo a 99 programas académicos.

Llamó a los aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios a imprimir su formato de asignación de examen del 25 al 27 de mayo de 2026 y ahí confirmarán si el programa está dentro de los 99 de ingreso directo.

“De ser así, consulta la convocatoria del 18 de julio para seguir los pasos correspondientes.

De lo contrario, preséntate a tu examen de admisión el 20 de junio”.