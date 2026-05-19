Atlixco mejora vialidades; Ariadna Ayala inicia construcción de calle

Staff/RG

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, dio el banderazo de inicio a la obra de construcción de la calle Unificación Obrera en la colonia Crucero El León, proyecto que contempla pavimentación asfáltica, así como obras complementarias de guarniciones y banquetas.

Ariadna Ayala destacó que ha trabajado en beneficio de esta zona aún cuando anteriormente no se contaba con la regularización de la colonia.

Tras lograr la municipalización y quedar oficialmente reconocida como Crucero El León, ahora es posible ejecutar más acciones de infraestructura y desarrollo para mejorar la calidad de vida de las familias atlixquenses, informó Ariadna Ayala.

La obra comprende el tramo del Boulevard Volcanes a la calle 3 Poniente y tendrá una meta de construcción de 1,746.74 metros cuadrados de pavimento asfáltico, con una inversión de más de un millón 999 mil pesos, en beneficio de cientos de personas.

Con esta obra, Ariadna Ayala, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante vialidades más seguras y funcionales, garantizando una mejor movilidad para quienes transitan diariamente por esta zona de Atlixco.