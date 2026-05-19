Más cercanía, más seguridad: avanza la estrategia de comités vecinales en San Pedro Cholula

Staff/RG

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, atiende actualmente 189 comités de seguridad en el municipio, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y fomentar entornos más seguros para las y los cholultecas.

Como parte de las acciones preventivas impulsadas durante 2026, se han conformado 19 grupos vecinales en distintas juntas auxiliares y barrios del municipio, entre ellos:

• San Diego Cuachayotla

• San Matías Cocoyotla

• San Sebastián Tepalcatepec

• Santa María Xixitla, en la zona de Zerezotla

• San Miguel Tianguisnahuátl

• San Juan Calvario

Asimismo, como parte de esta estrategia de proximidad y prevención, se han realizado cinco reuniones vecinales con el propósito de fortalecer la comunicación entre ciudadanía y autoridades, así como compartir información y herramientas enfocadas en la prevención del delito y la cultura de la denuncia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula invita a las y los cholultecas a sumarse a esta estrategia de prevención y participación ciudadana. Las personas interesadas pueden solicitar información para la integración de comités vecinales comunicándose al 22 22 47 05 62, vía WhatsApp al 22 13 48 43 24 o al 22 25 66 27 26.

Además, a través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, se imparten pláticas y talleres dirigidos a distintos sectores de la ciudadanía, enfocados en la prevención del delito y el fortalecimiento de la cultura de la denuncia. Las y los interesados pueden consultar los temas disponibles en el catálogo digital: https://bit.ly/3ECFBxV?r=qr

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, reitera su compromiso de continuar impulsando acciones coordinadas con la ciudadanía para fortalecer la prevención del delito, la proximidad social y la construcción de comunidades más seguras.