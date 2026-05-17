Morena consolida estructura e instala su primer Consejo Municipal en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*San Pedro Cholula.-* En un acto de unidad y fortalecimiento partidista, quedó instalado el primer Consejo Municipal de Morena en San Pedro Cholula, del cual forma parte Tonantzin Fernández, quien es consejera nacional y estatal del partido, marcando un hecho histórico para Morena en el municipio.

Al respecto, Tonantzin Fernández señaló que su militancia en el Movimiento de Regeneración Nacional refleja su compromiso con la consolidación de la Cuarta Transformación en San Pedro Cholula, por lo que afirmó que la instalación de este Consejo representa un paso importante para la vida interna del partido.

Asimismo, destacó que, como integrante de Morena, se suma a la defensa de la soberanía nacional, respaldando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del estado, Alejandro Armenta, como líderes del movimiento.

Compartió que la participación ciudadana es clave para fortalecer el proyecto de transformación que encabeza en San Pedro Cholula, por ello agradeció la asistencia de todas y todos quienes participaron en la instalación de este Consejo.

Destacó también que Morena es actualmente una de las principales fuerzas políticas del país, por lo que subrayó la importancia de mantenerse fieles a sus principios y continuar dando resultados a las y los ciudadanos que han confiado en el movimiento.

Finalmente, el diputado local morenista Andrés Villegas tomó protesta a las y los secretarios y presidentes que integran este Consejo Municipal, felicitándolos por su labor y exhortándolos a redoblar esfuerzos en favor de la unidad y el fortalecimiento del partido.