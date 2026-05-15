Ariadna Ayala lleva bienestar y apoyo directo a las familias de Atlixco

Staff/RG

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la población a la próxima actividad de “Jornadas Bienestar” este domingo 17 de mayo en el Zócalo del municipio de Atlixco, a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, con el objetivo de acercar servicios y programas de apoyo a las familias atlixquenses.

Ariadna Ayala informó que estas jornadas son una oportunidad para que la ciudadanía pueda acceder en un solo lugar a servicios como la Tienda de Abasto Popular a bajo costo, orientación del Centro Especializado para la Atención de la Mujer (CEAM) y la Feria de Adopción.

También se brindará información sobre prevención de la violencia y programas de bienestar social; entre otros. Aprovecha estos servicios y no se te olvide llevar una copia del INE, CURP y comprobante domiciliario que necesitarás para algunos trámites.

P.D por si no lo han publicado