Estadio Azteca queda en manos de FIFA y se transforma en “Estadio Ciudad de México”

EL VALLE

Ciudad de México.- La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya comenzó y uno de los momentos más importantes rumbo al torneo se concretó este miércoles, luego de que el Estadio Banorte fuera entregado oficialmente a la FIFA tras un proceso de remodelación que duró 18 meses.

El emblemático inmueble, ubicado en Santa Úrsula, cambiará temporalmente su nombre a “Estadio Ciudad de México”, esto por disposición del organismo rector del futbol mundial durante el desarrollo de la justa internacional que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado emitido por la Controladora Deportiva Águilas, donde se detalló que, a partir de ahora, la operación y comunicación del estadio estarán completamente bajo control de la FIFA y sus plataformas oficiales.

“El Estadio, a partir de ahora y durante la Copa Mundial 2026, será conocido como Estadio Ciudad de México”, señala el documento compartido por la institución

El recinto hará historia al convertirse en el único estadio del mundo en albergar tres Copas del Mundo de la FIFA, consolidando así su legado dentro del futbol internacional y reforzando la importancia de México como sede mundialista.

Dentro de las remodelaciones más destacadas se encuentra la instalación de una cancha híbrida de pasto natural con tecnología de inyección de aire y succión de agua, además de nuevas zonas de hospitality y espacios de convivencia superiores a los 12 mil metros cuadrados.

También se modernizó el sistema de audio con más de 300 bocinas nuevas, se colocaron dos pantallas gigantes y más de dos mil metros cuadrados de tecnología LED en distintas áreas del inmueble.

En cuanto a conectividad, el estadio contará con internet gratuito para todos los asistentes gracias a una red de 40 kilómetros de fibra óptica y más de mil puntos de acceso WiFi.

El “Estadio Ciudad de México” albergará cinco partidos durante la Copa del Mundo 2026, incluido el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, además de una ceremonia de apertura que tendrá la participación de artistas mexicanos de talla internacional.