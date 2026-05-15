Hallan presunto campo de exterminio en Tamaulipas

EL VALLE

Tamaulipas, Méx.- Un nuevo hallazgo relacionado con desapariciones y posibles centros de exterminio clandestino volvió a encender las alertas en Tamaulipas, luego de que colectivos de búsqueda localizaran restos humanos calcinados, fosas clandestinas y estructuras utilizadas presuntamente para incinerar cuerpos en distintos puntos de Reynosa.

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó sobre el hallazgo de varios sitios clandestinos en zonas despobladas de Reynosa, donde fueron localizados restos óseos humanos calcinados, fragmentos de cráneo, mandíbula y fémur, fosas clandestinas, prendas de vestir, objetos personales, casquillos percutidos y estructuras improvisadas utilizadas presuntamente como “cocinas” para calcinar cuerpos.

Aunque en redes sociales y algunas publicaciones se habló de “seis cocinas”, la información verificada hasta ahora por medios y colectivos señala oficialmente el hallazgo confirmado de al menos dos puntos de incineración clandestina en uno de los operativos recientes.

Uno de los hallazgos más recientes ocurrió en un predio ubicado detrás de la colonia Los Arcos, cerca de la carretera a Monterrey y de la zona posterior del TecMilenio en Reynosa.

Otro sitio fue localizado previamente en inmediaciones de la colonia Puerta Sur, también en Reynosa, donde se reportó el hallazgo de varios cráneos y restos óseos con señales de exposición térmica, de acuerdo con los testimonios de integrantes del colectivo, los sitios encontrados tenían estructuras hechas con blocks y llantas, donde presuntamente se utilizaban gasolina y fuego para calcinar cuerpos.

Durante transmisiones en vivo realizadas por las buscadoras, se mostraron restos humanos altamente fragmentados y calcinados. Las integrantes señalaron que muchos restos apenas eran visibles en superficie y que podrían existir más evidencias enterradas bajo tierra.

Entre los indicios localizados destacan tenis marca Skechers, pantalones Dickies, camisas de trabajo, cinturones, botas de seguridad, máscaras y otras prendas que podrían ayudar a identificar a personas desaparecidas.

El colectivo pidió a familiares de desaparecidos acudir ante la fiscalía para revisar objetos y realizar confrontas genéticas.

Tras los hallazgos, acudieron elementos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, policía Investigadora, la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Comisión Estatal de Búsqueda y Guardia Estatal.

Las autoridades acordonaron las zonas y comenzaron labores periciales para recuperar restos humanos e integrar carpetas de investigación.

Tamaulipas es una de las entidades con mayor crisis de desapariciones en México y desde hace años colectivos ciudadanos han denunciado la existencia de sitios utilizados por grupos criminales para ejecutar, desaparecer e incinerar víctimas.

La líder del colectivo, Edith González, declaró recientemente que en Reynosa los hallazgos de este tipo “son frecuentes” y que constantemente localizan nuevos sitios clandestinos durante sus jornadas de búsqueda.

El caso también reavivó comparaciones con el llamado “campo de exterminio” localizado en Rancho Izaguirre en 2025, donde colectivos encontraron restos humanos calcinados, ropa y evidencia de reclutamiento forzado presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta ahora, las autoridades de Tamaulipas no han confirmado oficialmente cuántas víctimas podrían estar relacionadas con los sitios hallados en Reynosa, ni si existe relación directa con algún grupo criminal específico.