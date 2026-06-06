Luis Fonsi ofrece su primera presentación en acústico en siete años para una nueva edición de exacústico en Ciudad de México

Staff/RG

Los oyentes de EXA FM tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia única junto a Luis Fonsi, uno de los artistas más reconocidos e influyentes de la música latina a nivel mundial, durante una edición especial de EXACÚSTICO que acercó al público a su música de una manera íntima y auténtica.

Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, innumerables reconocimientos internacionales y un catálogo de éxitos que ha dejado huella en la música latina, Luis Fonsi convirtió esta edición de EXACÚSTICO, celebrada en El Cantoral, en una velada particularmente especial al ofrecer su primera presentación en formato acústico en siete años. La exclusiva experiencia que incluyó una entrevista exclusiva con el respetado periodista Jessie Cervantes, permitió a los asistentes conectar con el artista de una manera única y cercana, donde la fuerza de su voz, la emoción de sus canciones, su carisma y su capacidad interpretativa fueron el centro de una noche inolvidable.

En un formato diseñado por EXA FM para crear momentos irrepetibles entre artistas y audiencia, los asistentes disfrutaron de versiones acústicas de algunos de los temas más importantes de su carrera, como “Cambiaré”, su más reciente sencillo, y los éxitos que han marcado a generaciones como “Despacito”, “Échame La Culpa”, “No Me Doy Por Vencido” y “Aquí Estoy Yo”.

Fonsi demostró que, esté acompañado de grandes producciones o en este formato más íntimo, la fuerza de sus canciones y la emoción de su voz continúan siendo el centro de una carrera extraordinaria.

En los próximos meses, Fonsi continuará cumpliendo con compromisos promocionales y su trabajo en el estudio, donde prepara su próxima producción.