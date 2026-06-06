The Beatles y Apple Corps Ltd. reconocen oficialmente la iniciativa de los fans para compartir el mensaje de The Beatles: “All You Need is Love”

El Día Mundial de The Beatles se celebra anualmente el 25 de junio para conmemorar el aniversario de la interpretación de “All You Need Is Love” por The Beatles en el programa “Our World” de la BBC.

Se lanzará por primera vez en línea un video a color de esta icónica actuación.

Por Mino D’Blanc

El domingo 25 de junio de 1967 es un día clave para la historia de The Beatles y para la música a nivel mundial. El célebre cuarteto de Liverpool entró al Estudio Uno de los emblemáticos Estudios Abbey Road en la ciudad de Londres, Inglaterra y lanzaron un mensaje al mundo. Su canción “All You Need Is Love” tuvo su primera emisión internacional por satélite y fue transmitida en directo como parte del programa “Our World” de la BBC; cabe mencionar que llegó a 400 millones de personas aproximadamente en todo el mundo. Durante unos minutos extraordinarios el mundo entero vio a los cuatro artistas unidos interpretando dicho tema eterno de amor.

Faith Cohen, fan de toda la vida de The Beatles, en el año 2009 decidió que precisamente el 25 de junio merecía ser conmemorado. De esa convicción nació el “Día Mundial de The Beatles”, una celebración creada y organizada por fans, dedicada a la banda, su música y un mensaje que sigue resonando a través de las generaciones y en todo el orbe y que es “el amor es todo lo que necesitas”.

Desde conciertos tributo en Tokio, Japón hasta exposiciones temáticas de The Beatles en Nueva York, pasando por sesiones de canto colectivo en Buenos Aires, Argentina y encuentros de fans en Liverpool, el “Día Mundial de The Beatles” ha seguido creciendo de forma orgánica. Su expansión y fortalecimiento se ha basado en una admiración masiva y perdurable por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr y su mensaje, por lo que se ha convertido en un evento anual esperado y aclamado por fans de todas las generaciones y de todos los continentes.

Apple Corps Ltd que es la compañía fundada por The Beatles para gestionar sus proyectos creativos y comerciales, en un hito importante para tal celebración ha reconocido oficialmente el “Día Mundial de The Beatles”, por lo que este jueves 25 de junio además de los eventos en línea y presenciales en todo el planeta y en los que se celebran a la banda, The Beatles también lanzarán una versión a color de su interpretación de “All You Need Is Love” en el programa “Our World” que como se menciona anteriormente, fue transmitido por la BBC. Está disponible gratuitamente en YouTube. Esta es la primera vez que la icónica actuación se publica en línea y conmemora su aniversario, el “Día Mundial de The Beatles”, y brindará a los fans de todo el mundo la oportunidad de revivir ese momento espectacular e histórico a nivel mundial, y compartir su reacción en el chat en vivo.

Hace unos días, en una carta dirigida a Faith Cohen, Tom Greene quien es el CEO de Apple Corps, elogió la iniciativa impulsada por los fans: “más que nunca, el mensaje de The Beatles y de “All You Need Is Love” habla de algo vital para la comunidad, la conexión y el poder de unir a las personas. Eso es lo que hace que el “Día Mundial de los Beatles” sea tan especial. Solo pide que la gente, donde quiera que esté, se detenga, escuche y comparta un poco de alegría”.

Dicho reconocimiento resulta apropiado para la eterna banda cuyo impacto perdurable sigue siendo inigualable.

Y es que el grupo integrado por Johnn, Paul, Ringo y George sigue siendo uno de los más exitosos e influyentes de la historia a nivel mundial. Más de cinco décadas después de su separación, su música continúa resonando en todas las generaciones, desde los fans que vivieron la Beatlemania en la década de 1960 hasta las nuevas generaciones que descubren “Hey Jude” y “Let It Be” a través del streaming y las redes sociales, o “The Two of Us” que actualmente se utiliza en la película “Project Hail Mary”. Más allá de las ventas de discos, transformaron la moda, la cultura juvenil, la composición y la producción de álbumes, impulsaron la “Invasión Británica” en Estados Unidos y redefinieron la música popular como álbumes como “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. Su legado sigue atrayendo a millones de visitantes a lugares emblemáticos como los mismos Estudios Abbey Road en donde los fans aún se reúnen para recrear la icónica foto del cruce de Abbey Road. En un anuncio realizado a principios del mes, el 3 Savile Row, lugar de su icónico concierto en la azotea, se convertirá en la primera experiencia oficial para fans, que abrirá sus puertas en el próximo año 2027. De cara al futuro, se estrenará en abril del 2028 una esperada miniserie cinematográfica de cuatro películas sobre los Beatles a través de Sony Pictures Entertainment y Neal Street Productions. Este proyecto marca la primera vez que Apple Corps Ltd. y The Beatles han cedido los derechos completos de su historia de vida y su música para una película con guión. Dirigida por Sam Mendes, la película contará con las actuaciones de Harris Dickinson (John Lennon), Barry Keoghan (Ringo Starr), Paul Mescal (Paul McCartney) y Joseph Quinn (George Harrison).