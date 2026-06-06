Habilitará SEP plataforma para consultar resultados de preinscripciones

Staff/RG

El próximo lunes 8 de junio estará funcionando la plataforma http://inscripcion.seppue.gob.mx las 24 horas del día, donde podrán consultar la escuela en la que podrán ser inscritos a primer grado para el ciclo escolar 2026-2027.

PUEBLA, Pue.- Con la finalidad de garantizar el derecho a la educación, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP), habilitará el próximo lunes 8 de junio la plataforma http://inscripcion.seppue.gob.mx donde madres, padres de familia y tutores podrán consultar la escuela para realizar la inscripción de las y los estudiantes que cumplieron el proceso de preinscripción en los meses de febrero y marzo.

Es importante mencionar que, la plataforma está vinculada a la página oficial de la SEP y disponible las 24 horas. En el sitio se descargará e imprimirá la carta de asignación en la que se informa la institución a la que podrán inscribirse en primer grado de preescolar, primaria, secundaria en todas sus modalidades y bachillerato, correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

El total de aspirantes que se esperan son 233 mil 125; la dependencia le recuerda a la comunidad educativa que los lugares fueron asignados con base en la capacidad de admisión de cada plantel y el turno disponible, además de algunas variantes como tener hermanos en la escuela seleccionada, alguna discapacidad o necesidad especial.

Para mayor información, las y los interesados pueden llamar a la Dirección de Control Escolar al número 22 29 09 69 00, extensión 3007.

Con estas acciones, el gobernador Alejandro Armenta Mier reafirma su compromiso de garantizar el acceso a una educación incluyente, equitativa y de calidad para todas y todos. En concordancia con la visión educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se fortalecen los mecanismos que brindan certeza, transparencia y oportunidades de desarrollo para las y los estudiantes poblanos.