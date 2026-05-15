San Pedro Cholula separa del cargo a funcionario de SSC

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El Ayuntamiento de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, informa a la opinión pública que la Contraloría Municipal, derivado de una denuncia ciudadana cuyos hechos actualmente son materia de investigación, determinó la suspensión temporal de funciones de una persona servidora pública adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Dicha medida tiene carácter preventivo y cautelar, con el objetivo de salvaguardar el interés público, garantizar la adecuada conducción de las investigaciones y preservar el correcto funcionamiento de la institución.

El Gobierno Municipal subraya que esta determinación se realiza con pleno respeto a los principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia, conforme a lo establecido en el marco jurídico vigente.

En ese sentido, la actual administración refrenda su compromiso absoluto de cero tolerancia frente a actos de corrupción o cualquier conducta contraria a la legalidad, la ética pública y los principios que rigen el servicio público, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública.

El Gobierno de San Pedro Cholula continuará fortaleciendo sus mecanismos de control interno, vigilancia y combate a la corrupción, privilegiando en todo momento la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el ejercicio de la función pública.