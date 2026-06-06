Presenta Orquesta Sinfónica de la BUAP “5.1 Symphonic Soundtrack”

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La Orquesta Sinfónica de la BUAP, bajo la dirección del Maestro Raúl García Velázquez, presentará el 7 de junio en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario, “5.1 Symphonic Soundtrack”, un espectáculo que fusiona la fuerza de la música sinfónica con la magia del cine para ofrecer una experiencia audiovisual única.

Este concierto reunirá a algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del séptimo arte, interpretadas en vivo por la Orquesta Sinfónica. El programa incluye obras de reconocidos compositores como John Williams, Hans Zimmer, Howard Shore y Alan Silvestri, cuyas creaciones han dado vida a producciones inolvidables como Star Wars, Harry Potter, The Lord of the Rings, Rocky y Pirates of the Caribbean.

Además, el espectáculo contará con un sistema de sonido envolvente 5.1, diseñado para potenciar la riqueza sonora de cada interpretación y transportar al público al corazón de las historias que marcaron generaciones.