Los futbolistas que harán historia con seis Copas del Mundo

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 quedará marcada por múltiples cambios, entre ellos la expansión a 48 selecciones, pero también por un hecho sin precedentes: por primera vez en la historia cuatro futbolistas disputarán seis Copas del Mundo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Guillermo Ochoa alcanzarán una marca que refleja más de dos décadas compitiendo al máximo nivel con sus respectivas selecciones.

Los cuatro jugadores estuvieron presentes en Alemania 2006 y, veinte años después, continúan siendo referentes de sus países. Su permanencia en la élite del futbol internacional les permitirá superar el récord de cinco participaciones mundialistas que compartían varias leyendas del deporte, consolidándose como referentes de longevidad y consistencia en la máxima competición.

Además de la marca histórica, cada uno llegará con objetivos distintos. Messi buscará defender el título conquistado por Argentina en Catar 2022; Cristiano Ronaldo intentará levantar por primera vez la Copa del Mundo con Portugal; Modrić tratará de guiar a Croacia a otra actuación memorable; mientras que Guillermo Ochoa buscará aportar experiencia a una selección mexicana que afrontará el torneo como anfitriona