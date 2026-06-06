Llega a la CDMX la Copa Mundial de la FIFA 2026; podrá visitarse de forma gratuita

Leonardo Guzmán Hernández

A seis días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el trofeo más codiciado del futbol arribó a la Ciudad de México como la última parada de su gira internacional antes del arranque del torneo. Tras recorrer 75 ciudades alrededor del mundo, incluidas 10 sedes en territorio mexicano, la Copa fue presentada en la capital del país como parte de las actividades previas a la inauguración del certamen.

La ceremonia de presentación contó con la presencia de las leyendas del futbol Roberto Carlos y Hugo Sánchez, así como de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quienes encabezaron el acto que marcó el regreso del trofeo a una de las ciudades anfitrionas del Mundial. La exhibición forma parte del Trophy Tour organizado por la FIFA para acercar el máximo galardón del futbol a los aficionados.

Los aficionados podrán conocer la Copa de manera gratuita en la Utopía Magdalena Mixhuca, ubicada en la alcaldía Iztacalco, donde permanecerá hasta el próximo 8 de junio. La llegada del trofeo forma parte de la cuenta regresiva hacia una edición histórica del Mundial, la primera con 48 selecciones participantes y organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.