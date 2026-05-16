Juanes es reconocido como artista leyenda en Premios Nuestra Tierra 2026

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En una noche cargada de emoción y guitarras, Juanes recibió el galardón más alto de la música colombiana, celebrando un camino que partió de Medellín para enseñarle al planeta entero a cantar en nuestro idioma

Rodeado de sus colegas y acompañado por su esposa, Karen Martínez, el Antioqueño recordó que la grandeza no reside en los escenarios recorridos, sino en la fidelidad a la raíz que lo vio nacer.

Hay artistas que graban canciones y artistas que escriben la historia. La gala de los Premios Nuestra Tierra 2026 se detuvo para honrar al hombre que, con una guitarra al hombro y el corazón en la garganta, hizo que el mundo entero hablara español. En el Teatro Colsubsidio que vibró en una noche llena de lo mejor de la música de nuestro país, JUANES fue galardonado como Artista Leyenda, un título que abraza tres décadas de una carrera que es, en sí misma, un himno a la libertad y a la música.

Este homenaje llega en un instante de plenitud absoluta. Mientras el país celebra su historia, JUANES mira hacia el futuro: ha sido anunciado como el artista inaugural de DaviArena, el nuevo templo de los espectáculos en su amada Medellín, el próximo 14 de noviembre. Una cita que precederá su concierto en Bogotá el 20 de noviembre y una nueva gira por Europa y Estados Unidos, llevando consigo ese sonido que no conoce fronteras. Es el presente de un artista que, habiendo recorrido los festivales más prestigiosos y los escenarios más icónicos del mundo, mantiene intacta la sencillez de aquel joven que comenzó su sueño en las calles de Medellín.

Este es un premio que reconoce un camino de muchos años, cuando, desde Medellín para el mundo, una guitarra empezó a contar quiénes somos. Fue esa música que mezcló el rock con nuestras raíces la que llevó nuestras historias en nuestro idioma por el mundo y convirtió lo local en universal. Y así, canción tras canción, escenario tras escenario, premio tras premio, una leyenda cruzó fronteras y hoy regresó a casa a honrar eso que somos: llevar nuestra bandera por el mundo. JUANES fue quien puso nuestros corazones a latir y quien abrió el sueño para muchos.

Ese sueño compartido cobró vida en el escenario cuando su trayectoria se transformó en presente y las voces de Manuel Lizarazo, Annasofía, Maca y Jero, Bako de The Mills, TIMØ y Llane, se unieron para recorrer esos versos que ya no le pertenecen a él, sino al mundo, en un medley que honró canciones como “A Dios le Pido”, “Hagamos qué”, “Fotografía”, “Me Enamora”y “Nada valgo sin tu amor”. El escenario fue testigo de cómo sus canciones se han convertido en himnos que han resonado en los escenarios más imponentes del mundo.

El premio, entregado por su amigo Fonseca, no solo honra sus 29 premios Grammy Anglo y Latin Grammy, sino su asombrosa capacidad de ser un hombre de mundo sin soltar jamás su esencia. En cada acorde y en cada palabra, JUANES nos recuerda que la música es el puente más corto entre las culturas.

El artista recibió el aplauso de una nación que se ve reflejada en su éxito, este homenaje no es solo un premió a una leyenda; es una distinción que celebra la verdad de un artista que, después de haberlo conquistado todo, sigue convencido de que la magia apenas comienza.

“Gracias a mis hermanos y a mis papás por haber sido los primeros que creyeron en mí, por haberme enseñado la música desde temprano, por haber llenado la sala de la casa de guitarras. Por haberme hecho enamorar del dueto de antaño, de Jaime Villamil, Octavio Mesa, Los Visconti, Diomedes, Kraken, Los Chalchaleros, Binomio de Oro, Joe Arroyo, Totó la Momposina, y mucho más. Y por haberme llevado a mis primeras clases de guitarra con mi profesor Gabriel Cañas. Gracias a RCN, Villalobos, Blanquita, UNIVERSAL MUSIC, Rafa Restrepo, WME, Paula Jaramillo y a todo mi equipo de trabajo. Agradezco a mi colegio, el Instituto Jorge Robledo, porque fue mi primer escenario. En cada izada de bandera la profe siempre me llamaba: “Juan Esteban Aristizábal, a cantar”. Me paraba ahí temblando, pero sabía que amaba lo que estaba haciendo. Ese fue mi primer paso para enfrentar al público. De ahí a los escenarios del mundo. He triunfado y he fracasado muchas veces en este camino, pero déjenme decirles algo, es tan grande mi amor por la música que siempre he sabido cómo levantarme de nuevo y seguir. Hago música por convicción y por amor propio; de otra manera no habría podido llegar hasta aquí; y lo que falta.”

“Pasé del colegio a los escenarios del mundo y me di cuenta que todo se lo debo a este lugar, a mi Colombia del alma, a la música que se hace aquí y a las personas de todos los rincones de este país que me han abrazado y lo siguen haciendo, dándome su mano para seguir adelante. Hoy también quiero dar gracias a todos los nuevos artistas por la inspiración y por la calidad con la que están haciendo su música. Son maestros para mí, al igual que lo han sido las leyendas.”

“Doy gracias porque hoy estoy en mi mejor momento como persona y como músico, disfruto del escenario y de lo que hago. Hoy sigo soñando con componer mi mejor canción, mañana igual. Quiero invitarlos a seguir descubriendo la belleza de la música a través del aprendizaje de un instrumento musical, del pensamiento crítico, a que no termine la IA desplazando nuestra originalidad hasta desaparecer. Que siempre esté primero nuestro punto de vista luego las herramientas. GRACIAS” comento JUANES al recibir su premio.