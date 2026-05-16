Alejandro Moreno y María Corina Machado: Unidad frente al autoritarismo

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El Presidente Nacional del PRI dijo que es una mujer inteligente y valiente, que ha enfrentado con carácter a la narcodictadura en Venezuela, y que hoy es un ícono de la oposición y la resistencia democrática en América Latina y en el mundo.

Advirtió que México tiene que mirar lo que pasa en Venezuela y entender el peligro de normalizar el autoritarismo y las redes de complicidad entre el poder y los cárteles del crimen organizado.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, sostuvo hoy, en esta ciudad, una reunión con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, luchadora por la democracia y un ícono de la resistencia y oposición en Venezuela.

De gira en Washington, donde se encuentra para seguir denunciando a los narcopolíticos de Morena, el senador y dirigente nacional reconoció en ella a una mujer inteligente y valiente, que ha enfrentado con carácter a la narcodictadura en Venezuela y que hoy es símbolo de la oposición y la resistencia democrática en América Latina y en el mundo.

Ambos conversaron ampliamente sobre la crisis política que destruyó a su país, la censura y el miedo que intentaron imponer desde el poder.

El Presidente Alejandro Moreno indicó que México tiene que mirar lo que pasa en Venezuela y entender el peligro de normalizar el autoritarismo y las redes de complicidad entre el poder y los cárteles del crimen organizado.

A través de sus redes sociales, el líder nacional del PRI dijo que cuando el poder se concentra y se desprecia a la oposición, la democracia se destruye.

En ese marco, aseguró que “en el PRI estamos del lado de la libertad, de las instituciones y de los ciudadanos que quieren un país mejor”.

El Presidente del CEN del PRI precisó que “la causa más grande es defender la democracia de México”.