Anuncian jornada de adopción en Atlixco

Desde Puebla

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, invita a la Feria de Adopción que se realizará este 17 de mayo en el zócalo de este municipio.

La actividad, organizada a través del Centro Municipal de Adopción y Bienestar Animal, se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 14:00 horas, informó la presidenta Ariadna Ayala.

Ariadna Ayala destacó que estas acciones forman parte de las estrategias para fortalecer la protección animal y generar conciencia sobre la importancia de brindar un hogar responsable a mascotas en situación de abandono.

“Un perro adoptado nunca olvida quién le dio hogar”, es el mensaje con el que esta campaña, impulsada por Ariadna Ayala, busca sensibilizar a la ciudadanía e invitarla a cambiar la vida de un animal mediante la adopción.

No olvides traer una copia de INE y comprobante de domicilio para concretar una adopción.