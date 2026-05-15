Puebla impulsa pagos digitales para fortalecer a las MIPYMES

-Gobierno estatal y sector privado acercan tecnología financiera con tasas preferenciales para negocios poblanos.

-Taquería Bagdad recibió el distintivo Puebla Cinco de Mayo por sus estándares de calidad y tradición gastronómica.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- El Gobierno del Estado presentó la estrategia “Crece tu MIPYME con Pagos Digitales”, una iniciativa orientada a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas poblanas mediante herramientas tecnológicas y condiciones financieras preferenciales. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, también se entregó el distintivo Puebla Cinco de Mayo a la taquería Bagdad, negocio con más de 90 años de tradición en el Centro Histórico de la capital poblana, que se y primera taquería en obtener este reconocimiento por cumplir con los estándares de calidad establecidos por la marca estatal.

El director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía federal, Fernando Díaz Barrero, señaló que la transformación digital representa una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas y ampliar su integración a nuevos mercados. Destacó que la iniciativa impulsada en Puebla y encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, permitirá acercar soluciones financieras y tecnológicas a negocios locales con el objetivo de incrementar sus ventas, reducir riesgos asociados al manejo de efectivo y fortalecer su formalización administrativa.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que las MIPYMES representan más del 99 por ciento de las unidades económicas del país y generan alrededor del 68 por ciento del empleo nacional, por lo que constituyen uno de los pilares de la economía mexicana y poblana. Explicó que esta estrategia busca ampliar las oportunidades de crecimiento de los negocios locales mediante esquemas de modernización comercial y acceso a nuevas tecnologías de cobro.

Actualmente, más del 70 por ciento de las y los consumidores en México utilizan medios de pago digitales de manera frecuente, mientras que los comercios que incorporan pagos electrónicos pueden incrementar sus ventas hasta en un 30 por ciento, precisó Gabriel Chedraui.

Asimismo, señaló que la iniciativa permitirá a las y los emprendedores acceder a una tasa preferencial de 0.99 por ciento en zona de cobro y de 0.70 por ciento en terminal punto de venta, lo que representa menores costos operativos y mayores posibilidades de rentabilidad para las empresas poblanas.