Aprueba Congreso autonomía y democracia sindical de trabajadores del estado

-En la sesión pública ordinaria se aprobaron dictámenes en materia de igualdad, derechos humanos y asuntos municipales

-También en materia de salud, juventud y atención a personas en situación de vulnerabilidad

Desde Puebla

La LXII Legislatura del Congreso del Estado al dar apertura al Tercer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal, aprobó el dictamen para adicionar el artículo 60 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de garantizar la libertad, autonomía y democracia sindical de las y los trabajadores al servicio del Estado.

Las adiciones a la ley establecen que el sindicato gozará de protección adecuada contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, así como en las condiciones de elegibilidad, reelección o destitución de la directiva del sindicato.

En tribuna, a favor del dictamen se pronunciaron los y las diputadas Floricel González Méndez, Elías Lozada Ortega y Laura Guadalupe Vargas Vargas.

Asimismo, se avaló el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla; y de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer el diseño e implementación de protocolos para la prevención, detección y atención de la violencia vicaria.

En su intervención, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas se pronunció a favor del dictamen.

El Pleno del Congreso del Estado también avaló el dictamen para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, con la finalidad de incluir los conceptos de orientación y preferencia sexual, como características y razones que generan algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad. De igual forma, actualizar la denominación de la Secretaría de Mujeres del Estado de Puebla, de acuerdo con la legislación vigente.

Para este fin, se reforma el primer párrafo del artículo 2, la fracción XIII del artículo 4 y el primer párrafo del artículo 7 Ter de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez externó su apoyo al dictamen.

Por otra parte, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen para reformar y adicionar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de considerar como una forma de discriminación la acción de impedir, negar, restringir o condicionar el acceso a establecimientos públicos y privados, así como a cualquier espacio donde se desenvuelvan personas con discapacidad que requieran el acompañamiento o apoyo de un perro guía o animal de asistencia.

El dictamen reforma las fracciones XXXIX y XL del artículo 6 Bis y adiciona la fracción XLI al artículo 6 Bis de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla.

En este punto, la diputada Luana Armida Amador Vallejo externó su voto en abstención del dictamen.

De igual manera, avalaron el dictamen para adicionar la fracción III Bis al artículo 4 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de incluir de forma expresa las definiciones de discriminación interseccional, directa, estructural y por asociación, conforme a la Ley Federal.

Con esta iniciativa, se busca evitar interpretaciones restrictivas o limitadas que impidan reconocer y atender de manera integral las múltiples formas de discriminación que enfrentan las personas, particularmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad múltiple.

A favor del dictamen se pronunció la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala.

Durante la sesión, el Congreso del Estado aprobó el dictamen para reformar el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer que los Ayuntamientos, las juntas auxiliares y los órganos de participación ciudadana promoverán y garantizarán, en el ámbito de su competencia, el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se pretende que cuenten con los servicios de un intérprete o traductor de lenguas indígenas propias de la comunidad de que se trate.

La diputada Modesta Delgado Juárez externó su apoyo al dictamen, durante la discusión de este punto

También se avaló el dictamen que presentó la Comisión de Salud para adicionar el artículo 102 Bis a la Ley Estatal de Salud, con el propósito de establecer que el Ministerio Público y la autoridad judicial podrán intervenir cuando la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la averiguación de un delito, se desconozca su identidad o la forma de localizar a sus parientes. El dictamen señala que se debe garantizar que la intervención sea sensible, oportuna, inmediata y expedita, para evitar el deterioro de los órganos y asegurar la viabilidad de los trasplantes.

Asimismo, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud; y de la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer a la medicina psiquiátrica como una de las actividades del sector salud, en la que, para su ejercicio, se requerirá título profesional, certificado de especialización o de profesional técnico que haya sido legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes.

Las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen para reformar la fracción XVII del artículo 13 de la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, con el objetivo de establecer como una acción del Consejo Estatal contra las Adicciones el desarrollo de actividades educativas, socioculturales y deportivas que contribuyan a la salud mental y a la prevención de adicciones, preferentemente para grupos en situación de vulnerabilidad.

También avalaron el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, a fin de armonizar el término de igualdad sustantiva, actualizar el nombre de Secretarías y establecer lenguaje incluyente.

A favor del dictamen se pronunció la diputada Modesta Delgado Juárez.

De igual manera aprobaron el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de incorporar el principio pro-persona como pilar en la actuación de las entidades públicas, así como la complementariedad y no regresividad de los derechos humanos.

El Congreso del Estado también avaló el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal del Deporte, con el propósito de suscribir convenios en materia de deporte adaptado y garantizar que los espacios deportivos cuenten con accesibilidad universal.

Como parte de los puntos del orden del día, se aprobó el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo para que, en coordinación con la Secretaría de Deporte y Juventud y los doscientos doce Ayuntamientos y cinco Concejos Municipales del Estado, fortalezcan las acciones en apoyo al emprendimiento de los y las jóvenes, incluyendo la capacitación, financiamiento, el destino y adaptación de espacios como puntos de venta, así como la promoción y comercialización de sus productos, con el fin de fomentar el consumo local y la autonomía económica de este sector.

La LXII Legislatura aprobó el acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado, para que implementen capacitaciones para las personas servidoras públicas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y responsabilidades administrativas, con el fin de fortalecer su profesionalización y prevenir actos de corrupción, así como para consolidar una administración pública municipal transparente y eficiente.

Finalmente, las y los diputados avalaron el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, implemente estrategias para fortalecer la prevención y atención de la salud en los distintos puntos de la entidad, a través de la adaptación de espacios de consulta médica comunitaria, así como de la firma de convenios con instituciones de educación superior con vocación médica, a fin de que sus estudiantes puedan participar de manera activa y responsable en aquellas tareas, en beneficio de los y las poblanas.