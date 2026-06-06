El matemático que acertó los últimos tres mundiales eligió a Holanda para 2026

Leonardo Guzmán Hernández

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el economista alemán Joachim Klement volvió a llamar la atención del mundo del futbol tras revelar la selección que, según su modelo matemático, se coronará campeona del torneo. El analista ganó renombre al acertar a los ganadores de las últimas tres ediciones: Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

De acuerdo con su más reciente proyección, Países Bajos sería la selección que levantaría el trofeo el próximo 19 de julio, derrotando a Portugal en la final. El modelo también anticipa varias sorpresas a lo largo del certamen, incluyendo eliminaciones inesperadas de algunas de las potencias tradicionales del futbol mundial.

Pese al interés que generan sus pronósticos, el propio Klement ha señalado que su sistema debe tomarse como una herramienta estadística y no como una predicción definitiva. Sin embargo, después de haber acertado a los campeones de los últimos tres mundiales, sus proyecciones vuelven a colocarse en el centro de la conversación a medida que se acerca el inicio de la justa mundialista.