FIFA modifica protocolo de los himnos para el mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

A pocos días del inicio de la Copa Mundial 2026, en la FIFA anunció cambios en el protocolo previo a los partidos. Además de ser la primera edición con 48 selecciones participantes, el torneo presentará una nueva dinámica durante la interpretación de los himnos nacionales.

A diferencia de ediciones anteriores, cuando únicamente los 11 jugadores titulares permanecían sobre el terreno de juego, ahora toda la plantilla deberá estar presente durante la ceremonia; titulares y suplentes saltarán al campo para entonar el himno de su país y ya no se colocarán en una línea recta, sino alrededor del círculo central junto con el cuerpo arbitral.

De acuerdo con la FIFA, la medida busca fortalecer el vínculo entre futbolistas, árbitros y aficionados. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que esta nueva ceremonia pretende generar “un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes”, además de resaltar el papel de los jugadores y los aficionados como protagonistas de la Copa del Mundo.