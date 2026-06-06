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Atlixco: La mejor opción este fin de semana con la feria del Pulque y el Mezcal

By Roberto Desachy / 6 junio, 2026

 

Desde Puebla

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, inauguró la Feria del Mezcal y del Pulque, celebración que reconoce el trabajo, la tradición y la riqueza cultural de las comunidades.

Se realiza este sábado y domingo en el Centro de Convenciones de Atlixco, ven con tu familia.

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