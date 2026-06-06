Parque Soria; Tonantzin Fernández impulsa acciones para un municipio más sustentable.

Desde Puebla

La jornada de acopio promueve la participación ciudadana, el reciclaje y la correcta disposición de residuos para fortalecer el cuidado del medio ambiente en San Pedro Cholula.

Con el objetivo de fortalecer la cultura del reciclaje y la responsabilidad ambiental entre la ciudadanía, el Organismo Operador del Servicio de Limpia de San Pedro Cholula llevará a cabo la décimo sexta edición de la jornada de acopio “EcoCholula”.

La cita será el próximo 21 de junio en la explanada del Parque Soria, en un horario de 11:00 a 15:00 horas.

Esta jornada se ha consolidado como un espacio de gran participación ciudadana, reuniendo a vecinas y vecinos de San Pedro Cholula y de municipios de la zona metropolitana interesados en dar un manejo adecuado a materiales reciclables, favoreciendo su aprovechamiento y correcta disposición.