Parque Soria; Tonantzin Fernández impulsa acciones para un municipio más sustentable.

Desde Puebla
La jornada de acopio promueve la participación ciudadana, el reciclaje y la correcta disposición de residuos para fortalecer el cuidado del medio ambiente en San Pedro Cholula.
Con el objetivo de fortalecer la cultura del reciclaje y la responsabilidad ambiental entre la ciudadanía, el Organismo Operador del Servicio de Limpia de San Pedro Cholula llevará a cabo la décimo sexta edición de la jornada de acopio “EcoCholula”.
La cita será el próximo 21 de junio en la explanada del Parque Soria, en un horario de 11:00 a 15:00 horas.
Esta jornada se ha consolidado como un espacio de gran participación ciudadana, reuniendo a vecinas y vecinos de San Pedro Cholula y de municipios de la zona metropolitana interesados en dar un manejo adecuado a materiales reciclables, favoreciendo su aprovechamiento y correcta disposición.
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