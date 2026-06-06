Temporal lluvioso continuará en Puebla hasta el martes

Erika Méndez
El temporal lluvioso continuará en el estado de Puebla hasta el 9 de junio, advirtió la coordinación estatal de Protección Civil (PC).
Precisó que los días de mayor actividad serán el 8 y 9 de junio, principalmente en las Sierras Norte y Nororiental.
Este día se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes a intensas, con actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, en Sierras Norte, Nororiental y Negra. Además de moderadas a fuertes en el resto del estado.
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