Temporal lluvioso continuará en Puebla hasta el martes

Erika Méndez

El temporal lluvioso continuará en el estado de Puebla hasta el 9 de junio, advirtió la coordinación estatal de Protección Civil (PC).

Precisó que los días de mayor actividad serán el 8 y 9 de junio, principalmente en las Sierras Norte y Nororiental.

Este día se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes a intensas, con actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, en Sierras Norte, Nororiental y Negra. Además de moderadas a fuertes en el resto del estado.