Pasajeros del autobús de estudiantes que volcó en Puebla están fuera de peligro: SEP

Erika Méndez
Los pasajeros del autobús de estudiantes que volcó sobre la autopista México- Puebla a la altura de San Jerónimo Caleras están fuera de peligro, informó la secretaría de Educación Pública (SEP).
Destacó que en la unidad viajaban 42 estudiantes, dos docentes y el operador de la unidad, quienes presentaron lesiones leves y fueron atendidos de manera oportuna.
Detalló que los jóvenes provenían del Instituto Tecnologico Superior de Tepexi de Rodríguez y participaban en una visita académica al Museo Soumaya y al Museo Ripley en Ciudad de México.
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