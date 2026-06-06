Pasajeros del autobús de estudiantes que volcó en Puebla están fuera de peligro: SEP

Erika Méndez

Los pasajeros del autobús de estudiantes que volcó sobre la autopista México- Puebla a la altura de San Jerónimo Caleras están fuera de peligro, informó la secretaría de Educación Pública (SEP).

Destacó que en la unidad viajaban 42 estudiantes, dos docentes y el operador de la unidad, quienes presentaron lesiones leves y fueron atendidos de manera oportuna.

Detalló que los jóvenes provenían del Instituto Tecnologico Superior de Tepexi de Rodríguez y participaban en una visita académica al Museo Soumaya y al Museo Ripley en Ciudad de México.