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Dos heridos leves tras volcadura en la carretera federal Pachuca-Tuxpan

By Roberto Desachy / 6 junio, 2026

Abelardo Domínguez

Vehículo particular cayó algunos metros abajo en la carretera federal Pachuca-Tuxpan.

El conductor perdió el control de su vehículo, salió de la carretera y cayó varios metros al pasar el deportivo del Ahuacatal.

Los involucrados ya fueron auxiliados por testigos del incidente, se espera apoyo de Protección Civil.

No se reportan lesionados de gravedad.

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