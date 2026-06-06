Dos heridos leves tras volcadura en la carretera federal Pachuca-Tuxpan

Abelardo Domínguez
Vehículo particular cayó algunos metros abajo en la carretera federal Pachuca-Tuxpan.
El conductor perdió el control de su vehículo, salió de la carretera y cayó varios metros al pasar el deportivo del Ahuacatal.
Los involucrados ya fueron auxiliados por testigos del incidente, se espera apoyo de Protección Civil.
No se reportan lesionados de gravedad.
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