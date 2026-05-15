Hoy podría definirse nueva sentencia contra López Zavala

Desde Puebla
Hoy se podría definir nueva condena contra Javier López Zavala, ex candidato del PRI al gobierno de Puebla, por violencia familiar contra la abogada y activista Cecilia Monzón.
El proceso avanzará luego de que la justicia federal rechazó un amparo promovido por la defensa del exfuncionario, quien actualmente cumple una condena de 60 años de prisión por el feminicidio de Monzón en el penal del Altiplano.
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