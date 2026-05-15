“Sigan sus sueños, hagan planes de vida”: Mireya Tovar Vidal en la BUAP 

María Huerta

Mireya Tovar Vidal, investigadora de la facultad de Ciencias de la Computación, lidera el Laboratorio de Ingeniería Ontológica, que funciona para la creación manual y automática de ontologías de dominio, utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural y desarrollo, para proyectos de investigación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.

El laboratorio surgió en 2016, con apoyo del CONACYT, ahora secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), cuando se adquirieron los primeros equipos de cómputo que hoy funcionan como servidores que facilitan a los estudiantes el desarrollo de sus programas para resolver las problemáticas de sus tesis.

“Es importante tener este tipo de laboratorios porque los alumnos tienen un espacio donde pueden trabajar cómodamente, llegan, se instalan, investigan y tienen todas las herramientas y equipos a disposición para que ellos puedan llevar a bien sus proyectos”.

Tovar Vidal es profesora de tiempo completo desde el año 2003 y sus principales líneas de investigación son: procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático y profundo, extracción de información, web semántica y ontologías.

Además, es organizadora de eventos académicos como la Conferencia Internacional sobre Ontologías y Grafos de Conocimiento (ICOKG , por sus siglas en inglés) 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Asimismo, es colaboradora de eventos académicos nacionales e internacionales como el Congreso Internacional de Ciencia de Datos (CICD) 2025 y 2026; y la Conferencia Latinoamericana de Tecnologías de Aprendizaje (LACLO) 2024, 2025, 2026.