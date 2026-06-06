Recomiendan suspender clases lunes y martes en las sierras Norte y Nororiental

Erika Méndez

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó suspender clases los días lunes y martes 8 y 9 de junio en las Sierras Norte y Nororiental.

Debido al pronóstico de lluvias intensas y el temporal en la entidad.

Destacó que se prevén acumulados de lluvia de 50 a 60 milímetros, además de actividad eléctrica, fuertes vientos y posible caída de granizo.